Синоптики пообещали москвичам комфортную осеннюю погоду в четверг

https://static.news.ru/photo/e2ecc4e2-19a5-11eb-9f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переменная облачность без осадков и температура до +11 градусов ожидается в столичном регионе 29 октября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Средняя дневная температура выше климатических норм для конца октября, уточнил синоптик. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление немного понизится, до 750 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице +9...+11, в Подмосковье +7...+12, — сказал Леус.

Стемнеет в Москве в 16:55, таким образом долгота светового дня составит 9 часов 25 минут.

Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений 29 октября выдалось в столице в 2013 году, тогда воздух прогрелся выше +15 градусов. Самым холодным этот день был сто лет назад, в 1920 году, — 16,4 градуса мороза, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в текущем октябре может быть побит рекорд тепла. По его словам, текущий октябрь в настоящее время «идёт по климатическому графику самого тёплого в истории регулярных метеонаблюдений» и может побить рекордно тёплый октябрь 1967 года.