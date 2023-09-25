Синоптик спрогнозировала в Москве самый сухой сентябрь за 144 года Синоптик Позднякова спрогнозировала в Москве самый сухой сентябрь за 144 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешний сентябрь в Москве станет самым сухим за последние 144 года, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Осадки, который выпали в ночь на 25 сентября, могут оказаться последними в этом месяце.

До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. <...> Сентябрь 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года, — написала Позднякова.

По ее словам, за прошедшую ночь в результате ливня в московском регионе выпало до 13 мм осадков. Больше всего пострадала подмосковная Кашира. При этом в столице этот показатель составил от двух до четырех мм в зависимости от района.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что с понедельника, 25 сентября, в город придет сравнительно серьезное похолодание — температура снизится до 15–20 градусов тепла. Несмотря на это, метеоролог назвал нынешнюю осень очень теплой, по сравнению с климатической нормой.

21 сентября москвичи пережили самую теплую сентябрьскую ночь за всю историю регулярных метеонаблюдений. Минимальная температура на базовой столичной метеостанции составила +16,2°C. Такая ночная температура оказалась на два градуса выше климатической нормы в сентябре и соответствует показателям российских черноморских курортов.