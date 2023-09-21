Жители Москвы пережили субтропическую ночь «Фобос»: минувшая ночь в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за всю историю регулярных метеонаблюдений, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, позднее время суток выдалось бархатным и субтропическим.

Москва: рекордно теплая субтропическая бархатная ночь! Минувшая ночь в Москве стала необычайно теплой и бархатной, — написал Тишковец.

Он отметил, что минимальная температура на базовой столичной метеостанции составила +16,2 градуса. Тишковец отметил, что такая ночная температура на два градуса выше климатической нормы в сентябре и соответствует показателям российских черноморских курортов. Кроме того, в Москве даже в разгар лета, в июле, ночная норма меньше, +13,5, добавил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в выходные в Москве ожидается едва ли не самая теплая погода с начала сезона, по средней температуре даже слегка превзойдет мажорное начало месяца. По его словам, днем воздух прогреется до рекордных 25–26 градусов тепла.