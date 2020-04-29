Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

https://static.news.ru/photo/4b06eea8-8abe-11ea-a4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в субботу, 9 мая, ожидается нежаркая погода с ветром и кратковременными дождями. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среднем температура будет около климатической нормы, около средних многолетних значений <…> Довольно неприятный северо-западный ветер, 5–10 метров в секунду, — передаёт его слова РИА Новости.

Леус также отметил, что ночью в Москве ожидается от 5–7 градусов выше нуля, в дневные часы температура поднимется до 15 градусов тепла.

Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.