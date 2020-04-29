Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

В Москве в субботу, 9 мая, ожидается нежаркая погода с ветром и кратковременными дождями. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
В среднем температура будет около климатической нормы, около средних многолетних значений <…> Довольно неприятный северо-западный ветер, 5–10 метров в секунду, — передаёт его слова РИА Новости.
Леус также отметил, что ночью в Москве ожидается от 5–7 градусов выше нуля, в дневные часы температура поднимется до 15 градусов тепла.
Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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