Синоптик предупредил о похолодании до нуля в Москве

Температура в Москве в середине следующей недели может опуститься до нуля градусов. В ближайшее время столицу ждёт потепление, но оно будет неустойчивым, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в интервью RT.

У нас до вторника идёт влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы, — сказал синоптик.

В ночь на понедельник, 27 сентября, в Москве ожидается от 7 до 9 градусов тепла, днём воздух прогреется до 12 градусов выше нуля. В ночь на вторник, 28 сентября, температура воздуха составит от 5 до 7 градусов, днём — плюс 11, затем давление будет расти.

Поэтому переменная облачность, без осадков... Ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы, — рассказал специалист.

Тёплая погода в столице ожидается до субботы, 2 октября. Днём воздух прогреется до 15 градусов, что выше климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в центр Европейской России антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков. Это будет золотая осень.