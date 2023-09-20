Синоптик предупредил москвичей о возвращении дождей Синоптик Шувалов: Москву может задеть атмосферный фронт и вызвать осадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 сентября в столице сохранится теплая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, Москву может задеть атмосферный фронт, из-за чего прогнозируются небольшие осадки.

20 сентября в столице сохраняется теплая погода. Москву может задеть атмосферный фронт, выпадение осадков возможно, но маловероятно. Давление при этом поднимется выше нормы и составит 766–768 мм рт. ст. Ветер юго-западный, несильный. В ночные часы температура составит 8–9 градусов тепла, в дневные часы столбики термометра поднимутся до 20–22 градусов. Такая же температура ожидается и по всей Московской области, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал рекордное потепление в Москве к концу рабочей недели. По его словам, до конца месяца в столице будет преобладать антициклональная солнечная погода, также ожидается повышение температуры на пять-шесть градусов выше нормы, что приведет к засухе. Синоптик считает, что это может повлиять на состояние озимых культур и привести к усилению пожарной опасности в лесах. Он посоветовал не забывать о правилах безопасности — не разводить костры, не оставлять стеклянные бутылки или осколки, а также мусор.