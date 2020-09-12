Синоптик пообещал москвичам 14 сентября небольшой дождь

https://static.news.ru/photo/5de794a4-f64e-11ea-b243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в понедельник, 14 сентября, в Москве после обеда пройдёт небольшой дождь. По его словам, в течение дня ожидается облачная погода, столбик термометра поднимется до 16 градусов.

Нас ожидает облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура воздуха плюс 14-–16 в Москве, по области плюс 12–17, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Он добавил, что ветер ожидается западный, со скоростью 4–9 м/сек., атмосферное давление будет около нормы и составит 748 мм рт. ст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил: на этой неделе жителей регионов центральной части страны ждёт аномальное похолодание. По его словам, оно последует сразу после «всплеска тепла» в четверг, 17 сентября.