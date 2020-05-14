Симоньян рассказала о разнице между системами здравоохранения РФ и США

https://static.news.ru/photo/fb59dfbe-9634-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Заболевшие американцы часто не могут вызвать себе скорую помощь из-за отсутствия на это денег. В России же массовая медицина сохранилась с советских времён, считает главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Главред рассказала о том, что в США медсестре, находящейся на 30-й неделе беременности, пришлось работать с инфицированными коронавирусом людьми, вследствие чего она сама заболела. В России же на этом сроке беременности женщины уже уходят в декретный отпуск. В целом, американцам рекомендуется не обращаться к врачам до тех пор, пока они не «начинают умирать», в РФ же, наоборот, рекомендуется вызвать скорую помощь, сравнила ситуации в двух странах Симоньян в эфире «Россия 1».

В Америке, действительно, это надо признать, наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей. По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, её просто нет. У нас она плохонькая, у нас очереди в поликлиниках, у нас можно полчаса ждать скорую, у нас санитарка может нахамить. У нас, товарищи, это есть. У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30% свободен. Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живём во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры, — резюмировала Симоньян.

Как писал NEWS.ru ранее, начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава. Отмечается, что новый законопроект должен будет скорректировать постановление правительства РФ от 9 октября 2019 года по модернизации первичного звена здравоохранения РФ. Он подготовлен в связи с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии.