Симоньян напомнила жалующимся на пенсии россиянам о 90-х годах

https://static.news.ru/photo/c5c489c6-6942-11eb-8c15-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Зотин/ТАСС

Россиян, жалующихся на низкие пенсии, осудила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила им про 90-е годы.

Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были, — заявила она в эфире передачи «Соловье LIVE» на YouTube.

Симоньян добавила, что в 90-е годы пенсии вообще не платили. Кроме того, она пообещала, что пенсии в России будут расти. Для этого нужно лишь время «развиваться без потрясений».

Ранее сообщалось, что редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и её муж, ведущий Тигран Кеосаян за год заработали 156 млн рублей. Также Симоньян назвала смешными размеры штрафов, которые указаны в проекте закона о санкциях за цензуру против российских средств массовой информации. По её мнению зарубежным интернет-гигантам штраф в три млн рублей, «как слону дробина». При этом она одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка.

Ранее NEWS.ru писал, что Симоньян приняла решение повысить зарплату своим сотрудникам, которым поступают угрозы от участников протестов в России. При этом кому именно угрожают оппозиционеры, она не уточнила.