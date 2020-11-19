Симоньян рассмешили размеры штрафов за цензуру против российских СМИ

https://static.news.ru/photo/05c90fac-2a6d-11eb-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала смешными размеры штрафов, которые указаны в проекте закона о санкциях за цензуру против российских средств массовой информации.

Россия наконец-то будет наказывать разные гуглы за цензуру россиян. Правда, штрафы смешные. Максимум три миллиона рублей. Условному гуглу это как слону дробина. Но и на том спасибо, — написала в Telegram журналист.

При этом она одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка. Отечественным платформам Симоньян пожелала сделать так, «чтобы мы не скучали по Карфагену».

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что закон об ответных мерах в отношении сетевых ресурсов, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ, может побудить технологические корпорации к переговорам. Он напомнил, что попытка повлиять на политику крупных компаний может быть удачной, в частности это удаётся КНР. Пекин блокирует некоторые ресурсы и позволяет работать другим, при этом такие компании, как Google или Facebook, «идут на уступки, идут на общение». Соловьёв подчеркнул, что не призывает копировать в России китайскую модель регулирования Интернета.

19 ноября группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Инициатива подразумевает появление статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генпрокурор, согласуя с МИД РФ, сможет присваивать подобный статус владельцу портала, допустившего в том числе дискриминацию в отношении публикаций отечественных СМИ. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан», писал NEWS.ru.