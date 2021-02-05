Симоньян повысила зарплату журналистам, которым угрожают оппозиционеры

https://static.news.ru/photo/f7d2a170-6878-11eb-9ce3-96000091f725_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: БелТА/ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян приняла решение повысить зарплату своим сотрудникам, которым поступают угрозы от участников протестов в России. При этом кому именно угрожают оппозиционеры, она не уточнила.

Ребята у нас не яшины какие-нибудь, прячущиеся от собственной бабушки, — они войны настоящие прошли, а кто ещё не успел на войну, тот знает, что стоит в очереди на отправку, — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

По её словам, такие сотрудники будут обеспечены охраной. Кроме того, они будут получать ещё большую зарплату, если их травля со стороны оппозиционеров продолжится.

Как сообщал NEWS.ru, каналы с личными данными граждан РФ заблокировал Telegram. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, блокировке за последние недели подверглись каналы, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в стране, правоохранителей, прокуроров и журналистов.