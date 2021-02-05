Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей

https://static.news.ru/photo/29b612c6-ec74-11e9-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukomore.org/Global Look Press

Каналы с личными данными граждан РФ — участников протестов и сотрудников правоохранительных органов — заблокировал Telegram. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, блокировке за последние недели подверглись каналы, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в стране, правоохранителей, прокуроров и журналистов.

Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, — написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что из-за работы этих каналов компания не могла выпустить экстренное обновление Telegram для iOS, поскольку оно не получало одобрения Apple.

В результате каналы с личным данными было решено заблокировать.

Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов, — заявил Павел Дуров.

Ранее заблокировать такую информацию также требовал Роскомнадзор.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. 31 января акции протеста повторились. Об этом писал NEWS.ru.