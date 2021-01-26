По нарушениям на несогласованных акциях в Москве заведено почти 450 дел

https://static.news.ru/photo/6a6a4886-5fe2-11eb-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После проведения в Москве 23 января несогласованной акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального в столичные суды поступило почти 450 дел. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.

По её словам, речь идёт о нарушениях законодательства на митингах и неповиновении требованиям представителей полиции. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Меркачёва ссылается на информацию Мосгорсуда.

На данный момент они говорят, что поступило 448 дел о правонарушениях по статье 20.2 и статье 19.3 КоАП, — заявила общественный деятель.

Представитель ОНК добавила, что арестованы 30 человек. Ещё 64 человека получили административные штрафы, размер которых составил в среднем 10 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, Меркачёва рассказала о претензиях ОНК к полиции. Она отметила, что сотрудники столичных правоохранительных органов очень долго держали в отделах полиции несовершеннолетних, задержанных на акции.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь.