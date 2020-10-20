Силовиков в РФ могут обязать заботиться о детях задержанных родителей

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Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной представила на рассмотрение Государственной думы законопроекты, вносящие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно инициативе членов Совфеда, силовые структуры должны принять на себя обязательства по обеспечению безопасности детей, чьи родители были задержаны.

Документы опубликованы в базе данных нижней палаты парламента. В пояснительных материалах к одному из проектов указывается, что в действующей редакции КоАП нет положений о защите детей, оставшихся без присмотра или опеки из-за задержания или ареста родителей. Новые правовые нормы должны устранить этот пробел. Обязанность по обеспечению безопасности несовершеннолетних предлагается возложить на органы, уполномоченные производить административное задержание и исполнять постановление об этой процедуре.

Ещё один законопроект касается статьи 160 УПК. Авторы отмечают, что действующая норма не обязывает следователя или дознавателя принимать меры попечения о детях при задержании или заключении под стражу родителей. Сейчас законодательство допускает только передачу несовершеннолетних под опеку родственников или отправку в социальное учреждение.

Ранее группа сенаторов во главе с Мизулиной внесла в Госдуму пакет законопроектов под общим названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи». Одна из предложенных норм постулирует запрет на браки между людьми одного пола и между теми, кто сменил пол.

Как писал NEWS.ru, эксперты, дававшие юридическую оценку законопроектам от Мизулиной и её единомышленников, высказали опасения, что инициатива сенаторов может привести к фактическому узакониванию жестоких практик, в частности, женского обрезания.