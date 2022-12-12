Сильную тягу к сладкому назвали признаком опасной болезни Диетолог Соломатина: сильная тяга к сладкому является предвестником диабета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяга к сладкому чаще всего происходит из-за того, что человеку не хватает радостных эмоций, но одновременно с этим это может быть признаком сахарного диабета второго типа или преддиабетического состояния, заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, желание перекусить шоколадным батончиком или конфетами также возникает при проблемах с лишним весом и неправильном режиме питания.

Часто люди даже не знают, что у них повышенный сахар. Энергия не поступает в клетки, мозг требует больше сахара и человеку хочется съесть больше сладкого. Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал. Люди неправильно питаются: едят много высокоуглеводной пищи, не компенсируют клетчаткой, белком, — объяснила Соломатина.

Эксперт указывает, что сильная тяга к сладкому при лишнем весе и неправильном режиме питания возникает, когда организм постоянно находится в голодном состоянии, но при этом идет его быстрое насыщение за счет сладкого. В связи с этим диетолог посоветовала есть только черный темный шоколад в умеренном количестве, потому что он полезен для профилактики сосудов и улучшает кровообращение. Однако лучшими заменами сладкому, по мнению Соломатиной, являются спорт, влюбленность и хобби.

Ранее Соломатина рассказала, что углеводы, полезные сахара и жиры являются полезной альтернативой шоколаду. К таким продуктам относятся фрукты, крахмалистые овощи, ягоды, сахара с клетчаткой, кедровые орехи и кусок цельнозернового хлеба с салом.