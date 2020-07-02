«Шутник» спрятал скелет в стене своего дома для будущих хозяев

https://static.news.ru/photo/18d6aa50-bc77-11ea-9450-fa163e074e61_660.jpg Фото: slasrslashfunny/twitter.com

Пользователь сервиса Reddit под ником BugsyShort опубликовал кадры ремонта своего дома. Юзер решил похвастаться сюрпризом для будущих хозяев жилья. Шутник посадил фейковый скелет в отверстие в стене, нарядив «кости» в потрёпанную одежду. Вряд ли такому «знакомству» кто-нибудь обрадовался бы.

Делаем дома ремонт. Прежде чем стену заколотили, решил положить в неё это. Чтобы у человека, который в следующий раз затеет ремонт, произошёл сердечный приступ, — цитирует автора публикации Life.

В руках у муляжа скелета лежит свежий выпуск газеты. Таким образом любой, кто найдёт «мертвеца», узнает, сколько лет «останки» пролежали в стене. В комментариях (их набралось около 2 тысяч меньше, чем за двое суток.) к фото пользователи с опаской отнеслись к подобному розыгрышу. По их мнению, у слабонервных может случиться сердечный приступ. Один из юзеров прямо назвал «затейника» садистом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тела 14 человек обнаружены в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщает местная прокуратура. Трупы были найдены на территории двух ранчо в Лагос-де-Морено в рамках операции по поиску пропавших без вести людей.

Покойники находились на поверхности, два из них уже опознаны. Среди погибших — 12 мужчин и две женщины. Многие из них покрыты известью, у некоторых также были связаны ноги и руки.