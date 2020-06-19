В мексиканской шахте нашли тела 14 человек

https://static.news.ru/photo/63c636e2-b23c-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cuartoscuro

Тела 14 человек обнаружены в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщает местная прокуратура.

Трупы были найдены на территории двух ранчо в Лагос-де-Морено в рамках операции по поиску пропавших без вести людей.

Тела находились на поверхности, два из них уже опознаны. Среди погибших — 12 мужчин и две женщины. Многие из них покрыты известью, у некоторых также были связаны ноги и руки, приводит заявление ведомства РИА Новости.

Издание уточняет, что волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, во многом вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. По данным министерства безопасности, в 2019 году установлен рекорд по числу умышленных убийств — 34 608, включая 24 422 — с использованием огнестрельного оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что останки человека обнаружены на одной из заброшенных стройплощадок в Московской области. Находка была сделана 1 мая в посёлке Булатниково. Тело, судя по всему, пролежало в том месте долго, так как труп оказался сильно скелетированным. Известно, что неизвестный погибший — мужчина. На останках также обнаружены сильно истлевшие трусы чёрного цвета. О личности умершего и о возможной причине гибели не сообщается.