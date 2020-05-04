На стройке в Подмосковье нашли скелет в трусах

https://static.news.ru/photo/86ce1652-8deb-11ea-a017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Останки человека обнаружены на одной из заброшенных стройплощадок в Московской области. Находка была сделана 1 мая в посёлке Булатниково.

Тело, судя по всему, пролежало в том месте долго, так как труп оказался сильно скелетированным, передаёт РЕН ТВ.

Известно, что неизвестный погибший — мужчина. На останках также обнаружены сильно истлевшие трусы чёрного цвета.

О личности умершего и о возможной причине гибели не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Подольске в ведре было найдено тело новорождённого ребёнка.