На стройке в Подмосковье нашли скелет в трусах

Останки человека обнаружены на одной из заброшенных стройплощадок в Московской области. Находка была сделана 1 мая в посёлке Булатниково.
Тело, судя по всему, пролежало в том месте долго, так как труп оказался сильно скелетированным,
Известно, что неизвестный погибший — мужчина. На останках также обнаружены сильно истлевшие трусы чёрного цвета.
О личности умершего и о возможной причине гибели не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Подольске в ведре было найдено тело новорождённого ребёнка.
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