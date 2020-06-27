Штаб: атаки на систему онлайн-голосования не повлияли на результат

https://static.news.ru/photo/db967306-b94b-11ea-91bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки кибератак, которые с самого начала Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию предпринимались из разных стран, никак не отразились на результатах. Об этом сообщил представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Злоумышленникам не удалось повлиять ни на ход голосования, ни на результаты. Голосование шло в обычном режиме, — приводит слова Асафова РИА Новости.

Представитель штаба также отметил, что такие попытки, конечно, будут совершаться не раз, но система надёжно защищена и все необходимые меры уже приняты.

Как рассказал Асафов, система переведена на особый режим, «чтобы точно защитить все голоса». Это является «протокольной, типовой» мерой предосторожности. Она всегда используется при попытках осуществления атак на систему.

Явка на электронном голосовании по Москве к этому моменту составила 78,28%, проголосовали 917 428 человек.

Хакеры начали атаковать различные сайты, связанные с голосованием, с его самого начала. Как ранее сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, кибернападения на сайт ЦИК были предприняты с территории США, Великобритании и Украины.

Как рассказал директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков, около 40% всех кибератак в России приходится на московские организации, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Кроме того, в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, ранее ЦИК сообщила об атаках на сайт по поправкам из Британии и Сингапура.