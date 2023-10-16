Шоколад «Аленка» получил халяльный сертификат: что это значит, какой состав Фабрике «Красный Октябрь» выдали халяльный сертификат на шоколад «Аленка»

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Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» получила на шоколад «Аленка» сертификат, подтверждающий его соответствие халяльным требованиям. Что это значит, какой состав теперь будет у сладости?

Какие кондитерские изделия получили сертификат халяль

Знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» выдали на серийное производство конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», горького шоколада «Бабаевский Элитный» и другую продукцию.

«Соотвeтствующий сертификат стал первым в нашей странe, внесенным в федеральную государствeнную информационную систему Росаккредитации», — сообщили в Роскачестве.

Проверка на соответствие требованиям и стандартам халяль осуществлялась сотрудниками ведомства и ведущими экспертами в области шариата. Сертифицированная продукция позволит фабрике «Красный Октябрь» увеличить объемы производства.

В чем отличия халяльных сладостей

Под халялем обычно подразумевается разрешенная мусульманам пища. В Роскачестве указали, что такая кондитерская продукция не может содержать в составе алкогольные напитки, молочную сыворотку и белок, желатин, кармин, глицерин и эмульгаторы ряда Е471 — Е478, которые включают моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры и глицериды кислот, эфиры сахарозы, полиглицерина и пропиленгликоля.

Чаще всего указанные добавки входят в состав тортов, печенья и конфет.

Требованиям халяль также должны соответствовать производственные помещения и оборудование. Продукция не должна соприкасаться с запрещенными продуктами при хранении, транспортировке и на полках магазина.

«Любой халяль превращается в харам при попадании в продукты фрагментов эпидермиса человека, волос и т. д. В целях исключения таких случаев на производстве должны строго соблюдаться правила гигиены и пищевой безопасности», — отметили в ведомстве.

В мире нет единого стандарта халяль. В России действуют два национальных стандарта: «Процессы производства пищевой продукции халяль. Общие требования к пищевой продукции халяль» и «Продукция и услуги халяль. Общие термины и определения».

Сертификат о соответствии требованиям в РФ выдается на срок от одного года до трех лет. Также его могут отозвать, если производитель внес изменения в состав продукции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему врачи рекомендуют халяльную продукцию

Диетолог Марият Мухина сообщила «Ямал-медиа», что продукты халяль производятся по высоким стандартам качества и в соответствии с вековыми традициями ислама, в том числе с особым вниманием к убою. По ее словам, употребление в пищу мяса животного, которое страдало перед смертью, пагубно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы человека.

«Это не просто чтение молитвы перед убиением животного. Слыша определенные звуки, оно успокаивается, количество адреналина в надпочечниках снижается. Таким образом, мясо не будет способствовать гипертонии, сужению сосудов, повышенной возбудимости», — отметила врач.

К запрещенным у мусульман продуктам относятся свинина, мясо хищных животных и птиц. Как объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов, от этих продуктов нужно отказаться также детям вне зависимости от веры.

«Для детей сосиски, колбаса, сардельки — вредная пища. Они переполнены консервантами, красителями, ректификаторами и так далее. Также детям не рекомендую давать баранину, жирную и жареную свинину, мясо гусей и уток — в них содержится большое количество тугоплавких жиров», — заявил врач.

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