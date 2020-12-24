Шойгу рассказал об уровне заболеваемости COVID-19 в армии

https://static.news.ru/photo/c6f03f86-4555-11eb-9770-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на 37% ниже, чем в общем по стране. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания общественного совета ведомства.

Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты, — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он также напомнил, что в армии продолжается вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V». Для оперативной транспортировки вакцины в отдалённые гарнизоны была задействована военно-транспортная авиация. Кроме того, при содействии Минобороны в стране были построены более 30 медицинских инфекционных центров. В эти учреждения было доставлено более 24 тысяч единиц различного медицинского оборудования.

Шойгу объявил о начале массовой вакцинации в армии в конце ноября. Планируется, что всего будут привиты более 400 тысяч военнослужащих. К настоящему времени вакцину получили 2,5 тысячи военных. До конца декабря эта цифра должна вырасти до 80 тысяч.

Как сообщал NEWS.ru, заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что победа над пандемией коронавируса в столице возможна к середине или к концу весны. Этому будет способствовать массовая вакцинация населения.