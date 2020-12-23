Власти Москвы назвали сроки победы над пандемией

https://static.news.ru/photo/0239385c-4512-11eb-8fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победа над пандемией коронавируса в столице возможна к середине или к концу весны, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она должна произойти за счёт вакцинации населения.

Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине — концу весны, мы можем ожидать или надеяться на определённую победу, — сообщила в передаче «Просто о сложном», выходящей на «Яндекс.Эфире», Ракова.

По её словам, рост заболеваемости коронавирусом в Москве замедляется. Городское здравоохранение с ним справляется, взрывных скачков нет.

По последним данным на сегодняшний день, у тех, кто переболел этой осенью, где-то около 33–35% имеют антитела, — добавила Ракова.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5652 жителей столицы. Вылечились от COVID-19 за последние 24 часа 5228 человек, скончались от инфекции 73 пациента московских больниц. За всё время пандемии в Москве вылечились от коронавируса 582 772 человека, скончались от инфекции 10 613.

В оперштабе напомнили, что в данный момент в общественных местах и пассажирском транспорте столицы действует обязательный масочно-перчаточный режим. За его нарушение предусмотрен штраф. В мегаполисе работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Уже вакцинировались порядка 25 тысяч человек.