За сутки в Москве коронавирус выявили у 5652 человек

https://static.news.ru/photo/2d701e1e-44f9-11eb-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5652 жителей столицы. Вылечились от COVID-19 за последние 24 часа 5228 человек, скончались от инфекции 73 пациента московских больниц.

С начала пандемии в городе выявили 756 586 случаев заболевания COVID-19 (+5 652 за сутки), — сообщили в оперштабе столицы.

За всё время пандемии в Москве вылечились от коронавируса 582 772 человека, скончались от инфекции 10 613.

В оперштабе напомнили, что в данный момент в общественных местах и пассажирском транспорте столицы действует обязательный масочно-перчаточный режим. За его нарушение предусмотрен штраф.

Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа в России были выявлены 27 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 1526 человек меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба. Наименьшие темпы прироста новых случаев заболевания зафиксированы на Чукотке (0,2%), в Республике Алтай, Тыве и Ненецком автономном округе (0,4%). Наибольшие — в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 24 447 россиян, зафиксировано 549 летальных исходов заболевания. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2 933 753 жителя России, вылечились от коронавирусной инфекции 2 343 967 человек, скончался 52 461 пациент.