Шойгу отказался раскрывать детали взаимоотношений с Путиным
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
16:10, 29 августа 2021
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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более подробно рассказывать об отношениях с верховным главнокомандующим.
Взаимопонимание есть, но <...> я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим, — сказал министр в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».
Шойгу добавил, что знаком с президентом очень много лет. Он признался, что испытывал волнение, когда Путин предложил возглавить избирательный список «Единой России».
В марте президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу провели выходные в тайге в одном из регионов Сибири. Отдых продлился два дня. Президент прокатил министра по тайге на вездеходе цвета хаки, ловко преодолев небольшую полынью и проехав между деревьями. Путин и Шойгу были одеты в тёплые костюмы из рыжей кожи с меховыми капюшонами.
Президент и министр также гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой он изготавливает поделки из древесины, в частности снежного барса и дракона.
Затем лидер государства и глава Минобороны пообедали и выпили чая в лесу.