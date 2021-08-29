Шойгу отказался раскрывать детали взаимоотношений с Путиным

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более подробно рассказывать об отношениях с верховным главнокомандующим.

Взаимопонимание есть, но <...> я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим, — сказал министр в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Шойгу добавил, что знаком с президентом очень много лет. Он признался, что испытывал волнение, когда Путин предложил возглавить избирательный список «Единой России».

В марте президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу провели выходные в тайге в одном из регионов Сибири. Отдых продлился два дня. Президент прокатил министра по тайге на вездеходе цвета хаки, ловко преодолев небольшую полынью и проехав между деревьями. Путин и Шойгу были одеты в тёплые костюмы из рыжей кожи с меховыми капюшонами.

Президент и министр также гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой он изготавливает поделки из древесины, в частности снежного барса и дракона.

Затем лидер государства и глава Минобороны пообедали и выпили чая в лесу.