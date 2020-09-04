Шойгу: НАТО стремится вернуться к противостоянию времён холодной войны

https://static.news.ru/photo/4d545424-efb4-11ea-a3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: mil/vk.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает развёртывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе. По его мнению, НАТО стремится вернуться к холодной войне.

По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времён холодной войны, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он добавил, что причина этого в том, что Россия проводит независимую политику и активно участвует в решении глобальных проблем, в частности выступая посредником в урегулировании конфликтов. По его мнению, Запад видит в таком укреплении лидерства России попытку разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Он уточнил, что речь идёт об «усилении сдерживания России и укреплении Североатлантического альянса», и добавил, что США перебрасывают «много войск» дальше на восток, поближе к границам РФ. Представители американских ключевых стран-союзников одобрили такое решение, утверждает он.