Шнуров написал стих о нападении на Собчак в Среднеуральском монастыре

https://static.news.ru/photo/a5923d40-b94f-11ea-a71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил сатирическое стихотворение Ксении Собчак, которая подверглась нападению в Среднеуральском женском монастыре.

Своё творение лидер группы «Ленинград» опубликовал в Instagram. По его словам, знаменитая блондинка постоянно находится в информационной повестке, потому что ей недостаточно внимания. Он даже припомнил ей «крабовый бизнес».

Ксюху, так сказать, накрыло, всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, чтоб не лезла под забором, — написал политик.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале 27 июня. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили так же, как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию. Команде звезды камеру вернули. Однако все видеоматериалы стёрли.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Как писал NEWS.ru, Екатеринбургская епархия рекомендует не посещать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где напали на съёмочную группу Ксении Собчак.