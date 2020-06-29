Школьница рассказала о поведении осуждённого за сексуальное насилие учителя

https://static.news.ru/photo/a06bad76-ba24-11ea-935b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Одна из учениц пермской школы рассказала об учителе, который получил 9,5 лет колонии за сексуальное насилие над школьницей. По её словам, мужчина работал в образовательном учреждении с 1996 года.

У него не был детей и он проводил в школе целый день, занимаясь организацией различных мероприятий, передаёт 360.

Он очень много всего организовывал. Все мероприятия спортивные или интеллектуальные — всё делал. У него был свои клуб спортивного ориентирования, — поделилась она.

Девушка отметила, что многие ученики не верят в виновность учителя. Кроме того, некоторые коллеги поддерживают мужчину.

Она рассказала, что домогательство расследуется с апреля 2019 года. Сам осуждённый считает, что причиной стала обида кого-то из педагогов.

Как писал NEWS.ru, cуд приговорил школьного учителя из Перми к девяти с половиной годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего или несовершеннолетней» на педагога было возбуждено в апреле 2019 года. В мае 2020-го материалы передали в суд. Заседания проходили в закрытом режиме, потому что в процессе принимали участие школьники.

На сайте Change.org появилась петиция в поддержку педагога, которую подписали свыше 800 человек. Авторы обращения считают, что в основу обвинения легли ничем не подтверждённые слова одной из школьниц о царапине на пальце.

По данным 360, обвинение считает, что мужчина шлёпнул школьницу по мягкому месту, чтобы усадить её на место во время контрольной.