«Шесть литров крови»: врачи выписали укушенную экзотической змеей москвичку Подмосковные врачи выписали укушенную экзотической змеей пациентку

Пациентка, которая едва не погибла от укуса экзотической змеи, выписана из больницы в Люберцах, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В рамках лечения женщине перелили шесть литров компонентов крови.

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации стационара № 2 Люберецкой больницы Наталья Волошина уточнила, что это первый подобный случай в данной больнице.

Девушка поступила в Люберецкую областную больницу в тяжелом состоянии после укуса гремучей змеи. У нее наблюдался массивный отек и гематома левой руки в месте укуса. Выяснилось, что нападение произошло случайно, во время осмотра домашнего питомца. Это первый такой случай в нашей практике – прежде с укусами экзотических змей в нашу больницу не обращались. <…> Было проведено переливание около 6 литров компонентов крови, в то же время мы вели контроль и поддержку всех систем и органов, — сказала Волошина.

По ее словам, главными задачами было не допустить развития тромбоза, острой почечной и дыхательной недостаточности. После проведенного лечения, все системы и органы у пациентки пришли в норму, отек спал, гематома на руке проходит.

Ранее терапевт Павел Раменский призвал не трогать змей, в том числе неядовитых. Он уточнил, что при укусе неядовитого ужа через две кровоточащие ранки в организм может попасть инфекция и вызвать заражение.