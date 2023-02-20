Шеф-повар раскрыл секрет идеальных блинов Шеф-повар Белькович: блины должны быть зажаристыми с одной стороны и бледными с другой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар и телеведущий Александр Белькович в беседе с NEWS.ru рассказал, что для приготовления идеальных блинов на Масленицу потребуются молоко, мука, соль, сахар, сливочное масло и яйца. Кроме того, он рассказал, как сделать блины сочными и не пережаренными.

По словам повара, для приготовления 12–15 блинов потребуется:

Молоко — 750 мл

Яйцо — 2 шт.

Соль — по вкусу

Сахар — 1 ст. л.

Мука — 300–400 г

Сливочное масло — 70 г

Молоко нужно слегка нагреть, чтобы растопленное масло и другие ингредиенты хорошо смешались. Затем добавить в него яйца, соль, сахар. Все это помешивается венчиком, одновременно частями вводится мука, В конце нужно добавить растопленное сливочное масло и еще раз перемешать.

Как следует разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом с помощью половинки картошки — и можно жарить блины. Перед каждой жаркой тесто обязательно перемешивайте, — посоветовал шеф-повар.

Он также отметил, что одна сторона идеального блина должна быть зажаристой, а вторая — бледной. В этом случает блюдо получится не сухим и не пережаренным.

Масленичная неделя в это году продлится с 20 по 26 февраля. У каждого дня есть свои названия и ритуалы, а главным блюдом считаются блины. Праздник заканчивается сожжением чучела Масленицы, а на следующий день наступает Великий пост.

Ранее врач-диетолог Ольга Шестакова посоветовала при приготовлении блинов заменять муку высшего сорта цельнозерновой. Она также отметила, что вместо части пшеничной муки можно использовать кокосовую, нутовую, миндальную или овсяную. Это, по словам специалиста, сделает блины полезнее для организма. Для снижения их калорийности диетолог также порекомендовала сократить количество масла при жарке.