Шеф-повар раскрыл, как спасти крупы от личинок насекомых Шеф-повар Крюков: крупы лучше хранить в холщовых мешочках во избежание появления личинок насекомых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупы лучше хранить в темном, сухом, прохладном и проветриваемом помещении в стеклянной, деревянной таре или, «как в старые добрые времена», в холщовых мешках, рассказал NEWS.ru шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Эксперт подчеркнул, что в пластиковых емкостях, особенно под действием солнечных лучей, содержимое нагревается и чаще запотевает, что провоцирует развитие личинок насекомых.

В пластике не рекомендуется хранить крупы — больше происходит запотевание. Если покупаете рис, манную крупу, гречку — в них чаще всего заводятся личинки, — если такие крупы съедаете в течение недели-двух, то пластиковую тару использовать можно. А если покупаете про запас, то заводскую упаковку лучше не вскрывать, а если пересыпали, то лучше в стеклянную тару, деревянную — дуб, береза, липа. Можно, как в старые добрые времена, хранить крупы в холщовых мешочках, они продаются, — рассказал шеф-повар.

По его словам, если насекомые завелись в крупе, то, возможно, это говорит об истекшем сроке годности — у большинства сортов он равен году, реже — двум. Крюков также посоветовал плотно закрывать тару, где хранятся крупы, — «никакого постороннего запаха или кислорода».

Ранее Крюков рассказал NEWS.ru, что помидоры, яблоки, картофель, капусту, шоколад и мёд категорически нельзя хранить в холодильнике. Кулинар подчеркнул, что им нужно «тёмное, прохладное, проветриваемое» помещение. Эксперт объяснил, что помидоры, например, в холодильнике быстро портятся и впитывают посторонние запахи, а также «начинают дубеть».