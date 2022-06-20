Шеф-повар поделился простым рецептом вкусной окрошки Шеф-повар Крюков поделился простым рецептом вкусной окрошки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с NEWS.ru поделился рецептом популярного летнего блюда — окрошки. Традиционно окрошку делают на кефире или квасе. По словам спикера, квас можно использовать темный или белый на березовом соке. Сам он рекомендует делать блюдо на айране или тане либо добавлять молочную сыворотку.

Кислота даст отношение соли и вообще сам баланс вкусов. Чтобы сделать его еще вкуснее, помимо популярных продуктов, таких как огурцы, редис, зеленый лук, укроп, петрушка, колбасу можно заменить на куриную грудку, грудку индейки, говядину. Рыба даже идет, креветки, тут уже на свое усмотрение, — отметил Крюков.

Чтобы добиться вкуса, шеф-повар посоветовал растереть яичный желток, горчицу и хрен вместе с зеленью и крупной морской солью, далее добавить любой напиток, который нравится, а затем отварные и свежие овощи. Окрошке нужно дать выстояться ночь, чтобы вкусы смешались, а основной напиток впитал все ароматы. Только в этом случае получится вкусная окрошка, подчеркнул Крюков. Также для усиления вкуса можно варьировать остроту, а для большей свежести можно добавить мяту или тархун.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru прокомментировала рецепт популярного в социальной сети TikTok салата, любовь к которому приписали актрисе Дженнифер Энистон. В состав блюда входят отварной булгур, свежий огурец, петрушка, мята, красный лук, фисташки, нут, фета, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. По словам Соломатиной, этот набор продуктов полезен для здоровья, а данный салат поможет похудеть.