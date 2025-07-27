Шарлотка, как у бабушки: просто, дешево, но гениально вкусно

Шарлотка, как у бабушки: просто, дешево, но гениально вкусно

Шарлотка — это идеальный десерт, когда хочется легкой, бюджетной и очень ароматной выпечки. Она готовится быстро и из самых доступных ингредиентов, а результат всегда радует. Этот проверенный рецепт точно стоит взять на заметку: воздушный бисквит и сочные яблоки делают его настоящей классикой. Попробуйте — не пожалеете.

Ингредиенты

Яблоки — 4–5 шт.

Яйца — 4 шт.

Мука — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 149 ккал

Белки — 3 г

Жиры — 4 г

Углеводы — 25 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

Шаг 2. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к яичной смеси. Аккуратно перемешайте до однородного теста.

Шаг 3. Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте ломтиками и вмешайте их в тесто.

Шаг 4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и вылейте в нее тесто с яблоками.

Шаг 5. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут, пока верх не станет золотистым и не появится аромат свежей выпечки.

Эта шарлотка станет любимицей вашей кухни. Она подходит и для будничного чаепития, и для встреч с друзьями. Легко готовится, всегда получается — попробуйте уже сегодня.

Помните ту самую запеканку из детского сада? Вот честно, каша у многих вызывала слёзы, а когда была запеканка, просили добавки.