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27 июля 2025 в 10:54

Шарлотка, как у бабушки: просто, дешево, но гениально вкусно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шарлотка — это идеальный десерт, когда хочется легкой, бюджетной и очень ароматной выпечки. Она готовится быстро и из самых доступных ингредиентов, а результат всегда радует. Этот проверенный рецепт точно стоит взять на заметку: воздушный бисквит и сочные яблоки делают его настоящей классикой. Попробуйте — не пожалеете.

Ингредиенты

  • Яблоки — 4–5 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Мука — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 30 г

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 149 ккал
  • Белки — 3 г
  • Жиры — 4 г
  • Углеводы — 25 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

Шаг 2. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к яичной смеси. Аккуратно перемешайте до однородного теста.

Шаг 3. Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте ломтиками и вмешайте их в тесто.

Шаг 4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и вылейте в нее тесто с яблоками.

Шаг 5. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут, пока верх не станет золотистым и не появится аромат свежей выпечки.

Эта шарлотка станет любимицей вашей кухни. Она подходит и для будничного чаепития, и для встреч с друзьями. Легко готовится, всегда получается — попробуйте уже сегодня.

Помните ту самую запеканку из детского сада? Вот честно, каша у многих вызывала слёзы, а когда была запеканка, просили добавки.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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