Родные Невзорова рискуют стать в России бездомными экстремистами Прокуратура требует признать семью Невзорова экстремистской и лишить имущества

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать семью журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «экстремистским объединением» и лишить недвижимости, сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости» юрист Алексей Прянишников. По его словам, заседание пройдет 21 мая в Октябрьском суде в закрытом режиме.

Имущество Александра и его супруги Лидии может перейти государству. Отмечается, что у пары во владении множество земельных участков, которые прокуратура уже пыталась отобрать.

В апреле в отношении Невзорова возбудили еще одно дело по статье Уголовного кодекса России. Причиной послужили повторные нарушения порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом. По информации СМИ, покинувший Россию журналист продолжает публиковать контент без обязательных маркировок.

В начале мая в базе розыска МВД России появилось сообщение, что Невзоров разыскивается по уголовному делу. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт розыска, однако сама статья не уточняется.

В феврале прошлого года Басманный суд в Москве признал виновным Александра Невзорова по делу о распространении фейков о действиях российской армии. Журналиста приговорили к восьми годам лишения свободы, сторона защиты не стала обжаловать приговор.