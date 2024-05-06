Александр Невзоров объявлен в розыск в связи с уголовным делом МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

В розыск объявлен журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении его, передает ТАСС со ссылкой на данные из базы розыска МВД России. Агентство отмечает, что источник в правоохранительных органах подтвердил факт розыска, однако сама статья не уточняется.

Невзоров Александр Глебович, 3 августа 1958 года. Разыскивается по статье УК, — указано в базе.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Незворов стал фигурантом еще одного уголовного дела в связи с повторным нарушением порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом. Канал отмечает, что журналист публикует свой контент, не указывая марикровку, за что не раз привлекался к административной ответственности.

До этого, в феврале 2023 года, Басманный суд в Москве признал виновным Александра Невзорова по делу о распространении фейков о действиях российской армии. Журналиста приговорили к восьми годам лишения свободы, сторона защиты не стала обжаловать приговор. Сам Невзоров участия в судебном процессе не принимал.

Также сообщалось, что Невзоров и его жена получили гражданство Украины. В Киеве заявили, что решили выдать паспорта «за выдающиеся заслуги перед страной».