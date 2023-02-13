Mash: «семейный психолог» избил женщину в ходе лекции

Фото: t.me/satyadas_official

Сатья Дас

Telegram-канал Mash пишет, что блогер-миллионник, называющий себя «самым нескучным семейным психологом», Сатья Дас избил женщину во время лекции в Великом Новгороде. По данным канала, сама женщина также повела себя неадекватно.

В публикации уточняется, что супружеская пара пришла на мероприятие за решением своих проблем. Женщине что-то не понравилось, и она набросилась с руганью на ведущего, указано в канале.

Охрана попыталась вывести парочку, но получилось сдвинуть с места только супруга, а Дас ударил женщину ее же сумкой, отмечает Mash. При этом, по данным авторов публикации, зрители просили вызвать санитаров.

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