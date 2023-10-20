Сексолог заявила о проблеме с азиатскими презервативами у русских мужчин Сексолог Кетоева: азиатские презервативы не подошли по размеру россиянам

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На российском рынке появились мужские презервативы от азиатских производителей, рассчитанные на меньший размер в сравнении с моделями европейского рынка, предупредила в комментарии NEWS.ru сексолог Ольга Кетоева. Из-за этого, по словам эксперта, увеличилась стоимость средств барьерной защиты, а мужчинам стало сложнее подбирать их, чтобы они подходили по размеру.

Действительно, у российских производителей презервативов возникли проблемы с поставками и продажами из-за разницы в размерах половых органов азиатов и россиян. Однако не думаю, что эта проблема столь велика. У азиатов, при всем моем к ним отношении, размер пениса все же меньше, чем у европейцев. И поэтому цена на презервативы увеличилась, так как материала на них теперь уходит больше, чем ранее они производили для своего рынка, — говорит Кетоева.

При этом сексолог отмечает, что такие изменения на рынке могут сыграть на эго владельцев пенисов. Новое видение своих антропометрических показателей может приятно удивить их.

Есть в этом всем и плюс, такой жирный-жирный! Когда еще мужчины, в данный момент имею в виду русских мужчин, смогут порадоваться тому, что они обладатели хороших размеров [половых органов]? Они и так зациклены на этом больше, чем их партнеры. А тут, увидев презервативы «детского» размера, поставляемые из Китая и Малайзии, они только порадуются за себя, и возможно, кому-нибудь это поднимет самооценку, — говорит сексолог.

Ранее венеролог Александр Русин призвал россиян использовать презервативы в том числе и при оральном сексе. Он отметил, что наибольшая часть случаев передачи сифилиса, хламидиоза и гонореи происходят именно при орогенитальных контактах.