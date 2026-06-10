Считал, окрошка без мяса — ерунда. Пока не попробовал деревенскую с хреном

Считал, окрошка без мяса — ерунда. Пока не попробовал деревенскую с хреном

Деревенская окрошка без колбасы? Не торопись закатывать глаза. Тут вся соль в грудинке и хрене — это бомба.

Ингредиенты

Квас белый — 2 л, редис — 2 пучка, огурец — 4 шт., яйцо куриное — 4 шт., картофель — 4 шт., грудинка свиная соленая — 300 г, лук зеленый — 1 пучок, укроп — 1 пучок, хрен столовый — 100 г, сметана 15% — 200 г, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картофель в мундире и яйца вкрутую. Через 10 минут вынимаю яйца, картофель варю еще 20 минут. Самое сложное — это не сожрать грудинку, пока режешь. Остывший картофель мну толкушкой в неоднородное пюре. Режу яйца, огурцы и редис мелкими кубиками, грудинку мелко рублю. Зелень солю и толку в кастрюле, чтобы дала сок. Туда же отправляю картофель, овощи, яйца и грудинку, заливаю холодным квасом. Пробую — если надо, досаливаю. Подаю со сметаной и хреном.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, что окрошка — это баловство, но приготовил ведро — и оно улетело за обедом. Самое крутое открытие: если яйца не крошить в кашу, а порубить крупными кусками, текстура становится мясной, сытной.