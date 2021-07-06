Сбегают от «палок»: почему российские полицейские покидают службу

В России массово увольняются полицейские. Об остром кадровом дефиците заявляют в профсоюзе работников органов внутренних дел, нехватку сотрудников официально подтверждают в МВД. Силовики уходят с разных должностей, новых приходится искать буквально по объявлениям. В числе ключевых причин складывающейся ситуации специалисты называют низкие заработные платы, управленческую несогласованность и материальное расслоение внутри системы. NEWS.ru разбирался, почему полицейские стали сбегать на «гражданку».

Дело — в «палках»

Объявлениями о приёме сотрудников сегодня забиты сервисы по поиску работы. Например, в Саратове МВД ищет полицейского-водителя в батальон патрульно-постовой службы. Работодатель предлагает трудиться два дня через два, обещает стабильную заработную плату в размере 28 тысяч рублей, полный социальный пакет, оплачиваемый ежегодный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи, а также санаторно-курортное лечение, страхование, право выхода на пенсию после 20 лет службы. Отдельным пунктом идёт «перспектива профессионального и карьерного роста».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В тексте объявления отмечается, что сотрудники, проходящие службу, обеспечиваются форменным обмундированием. Но претенденты трудоустраиваться, похоже, не спешат.

В Нижнем Новгороде потенциальному сотруднику полиции предлагают ещё более привлекательные условия — зарплату в размере 37 тысяч рублей. От претендентов требуется «хорошая физическая подготовка, ловкость, выносливость». Будущему полицейскому предстоит решать целый спектр задач, в числе которых — защита личности, общества, государства от противоправных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений, розыск лиц, охрана общественного порядка.

Сейчас только и остаётся, что искать сотрудников по объявлению, — разводит руками в разговоре с NEWS.ru глава межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

По его словам, в последнее время утечка кадров из МВД «заметно усилилась». Сам он связывает это с ухудшающимися условиями несения службы. В частности, к числу таковых он относит «сохранение планов», так называемых «палок».

За малейшие нарушения сейчас — сразу взыскание. Одному моему знакомому полицейскому за год влепили 20 взысканий, обвешали ими, как ёлочными игрушками. Но сотрудника не увольняют, потому что брать на его место некого. А каждое такое взыскание означает по меньшей мере лишение премии, — пояснил Пашкин.

В профсоюзе утверждают: часть полицейских переходят в Росгвардию — деньги там тоже небольшие, в среднем рядовой сотрудник может претендовать на 25–30 тысяч рублей в месяц, но работать приходится меньше.

NEWS.ru

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства признался: некомплект сотрудников органов внутренних дел составляет в настоящее время 70 тысяч человек.

Поставленные перед нами задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных в том числе со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка 70 тысяч человек, — сообщил министр.

По его данным, кадровая проблема особенно актуальна для подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с населением. Прежде всего, речь идёт о патрульно-постовой службе, участковых уполномоченных полиции. Довольно остро стоит вопрос и по линии оперативного блока, признал Колокольцев.

«Тебя могут слить»

Бывший сотрудник патрульно-постовой службы в Поволжье рассказал NEWS.ru, что недавно был вынужден покинуть службу.

Получал 40–45 тысяч рублей, премий уже давно не выписывали. Сотрудников реально не хватает, поэтому без преувеличения работали за троих. А если какие-то «косяки» случаются, то начальство без раздумий «вешает» всё сразу на тебя, — рассказал собеседник издания.

Он признался, что «ребята массово уходят», поскольку надоело работать в режиме 24/7.

Плюс, конечно, всякие подставы. Я стал понимать: если что-то пойдёт не так, то тебя в любой момент могут «слить», — предполагает экс-полицейский.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Григорий Сарбаев в беседе с NEWS.ru подтверждает, что эйфория корпоративной солидарности очень быстро проходит.

По его мнению, мотивацию оставаться уничтожает и то, что «реальное раскрытие преступлений застилает отчётность, палочная система выжигает инициативу и ориентирует на поиск преступлений, раскрытие которых необходимо для очередной „палки“ и отчёта начальству». Сейчас, например, продолжает юрист, самая заветная «палка» — это раскрытие преступлений, связанных с фальшивыми сертификатами о вакцинации.

Отдельная тема — коррупция. Очевидно, что существует определённая часть правоохранителей, которая наживается на возбуждении дел или наоборот на отказах в возбуждении. Однако попасть в заветный круг лиц, имеющих отношение к решению этих вопросов, довольно сложно, поскольку эти «хлебные» места всегда заняты, — отмечает Сарбаев.

О сегрегации внутри правоохранительной системы говорит адвокат и писатель Иван Миронов. Он утверждает, что внутри полицейского ведомства «есть свой олигархат, а также те, кто почти нищенствует». По его мнению, государство выделяет МВД серьёзные средства, однако далеко не всегда они доходят до адресата.

Эксперты признают: причины, по которым люди уходят из МВД, кроются в управленческой несогласованности. Сами сотрудники, как бывшие, так и действующие, пожаловались NEWS.ru на обилие противоречивых указаний, контрольных сроков, совершенно бесполезных отчётов, что, по их мнению, демотивирует силовиков буквально с первых дней службы. В итоге культивируется обстановка тотального недоверия, что объясняется борьбой с коррупцией, которая, в свою очередь, никуда и никогда не девалась.

Отслужил в армии — иди в полицию

В полицейском профсоюзе утверждают, что зачастую более профессиональные кадры в системе заменяются менее качественными. Так, Михаил Пашкин приводит пример, когда в Москве сократили 150 человек в подразделениях БЭП (борьба с экономическими преступлениями), а ставки передали во Второй специальный полк полиции, который выполняет задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в Москве. При том что эти функции также несёт Росгвардия, а вот экономическими преступлениями последняя не занимается.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Важно и другое: в результате текучки качество кадрового состава МВД оставляет желать лучшего. Многие профессионалы покинули службу: одни ушли в охранную деятельность, другие — в юридическую, третьи — подались в бизнес.

По оценкам Ивана Миронова, сегодня одной из болевых точек является отсутствие полноценных центров подготовки кадров для МВД. Это означает, говорит он, что вход в низовые эшелоны профессии — чересчур прост.

Фактически с советского времени у нас сложилась система, согласно которой человек может отслужить в армии и идти работать в полицию. Всё! Иных компетенций не требуется, — констатировал собеседник издания.

Возможно, именно поэтому сотрудники полиции так часто становятся героями криминальной хроники: одни берут взятки, другие — устраивают стрельбу в супермаркетах. За этими событиями труд честных правоохранителей становится всё менее и менее заметен. Но других полицейских у нас пока нет.