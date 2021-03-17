В Москве за взятки задержали следователя и адвоката

https://static.news.ru/photo/3ad34fd0-8708-11eb-934e-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудника Главного следственного управления московского главка полиции и столичного адвоката задержали за взяточничество. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Адвокат адвокатской палаты Москвы Татьяна Преминина и следователь полиции вымогали взятку в размере 5 млн рублей за прекращение уголовного преследования руководства ООО «Своя аптека» по уголовному делу в отношении неустановленных лиц о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Адвокат задержана при получении от потерпевшего 1 млн рублей, — поделился подробностями собеседник ТАСС.

Адвокат при этом сотрудничала со следствием, и благодаря этому удалось задержать и старшего следователя ОВД отдела ГСУ ГУ МВД по Москве. Произошло это в тот момент, когда Преминина передавала ему 2 млн рублей.

В среду в столице арестовали и президента Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ») Андрея Першина. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, глава «ФСБ» пытался получить 24 миллиона рублей от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина, сообщал NEWS.ru.