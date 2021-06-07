Подбросившие Голунову наркотики силовики обжаловали приговор

https://static.news.ru/photo/64e1c5b4-c78f-11eb-a9f9-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба суда

Бывшие полицейские, подбросившие наркотики журналисту «Медузы» (признана российскими властями СМИ-иноагентом) Ивану Голунову, обжаловали приговор, по которому они получили сроки в колонии. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе Московского городского суда.

Там сообщили, что решение инстанции было обжаловано подсудимыми и их адвокатами.

Приговор был обжалован подсудимыми и их защитниками, — отметила сотрудница Мосгорсуда.

28 мая Мосгорсуд вынес приговор экс-сотрудникам УВД по ЗАО Денису Коновалову и Роману Феофанову, которые подбросили наркотики Голунову. Феофанова осудили на восемь лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года и с лишением специального звания младший сержант полиции. Коновалова же — на пять лет тюремного заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на один год и шесть месяцев и с лишением специального звания старший лейтенант полиции.

Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту журналиста. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задержавших журналиста.