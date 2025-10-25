Сажаешь в ноябре — получаешь пышные розовые кусты с июля до осени: уход ограничивается поливом

Откройте для себя годецию — невероятно эффектный однолетник, способный преобразить любой сад без особых хлопот. Главные преимущества этого цветка — феноменальная холодостойкость, продолжительное цветение. Сажаешь в ноябре — получаешь пышные розовые кусты с июля до осени.

Годеция образует пышные кустики высотой 20–40 см, усыпанные шелковистыми цветами нежных оттенков розового, лососевого, карминного и белого цвета. Для подзимнего посева в конце октября — ноябре выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей.

Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 15–20 см. Годеция прекрасно смотрится в бордюрах и контейнерах, ее цветы долго стоят в срезке, а уход ограничивается умеренным поливом. Этот цветок станет идеальным решением для тех, кто хочет создать постоянно цветущую клумбу, не затрачивая много сил и времени на уход.

