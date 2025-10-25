Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 21:16

Сажаешь в ноябре — получаешь пышные розовые кусты с июля до осени: уход ограничивается поливом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Откройте для себя годецию — невероятно эффектный однолетник, способный преобразить любой сад без особых хлопот. Главные преимущества этого цветка — феноменальная холодостойкость, продолжительное цветение. Сажаешь в ноябре — получаешь пышные розовые кусты с июля до осени.

Годеция образует пышные кустики высотой 20–40 см, усыпанные шелковистыми цветами нежных оттенков розового, лососевого, карминного и белого цвета. Для подзимнего посева в конце октября — ноябре выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей.

Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 15–20 см. Годеция прекрасно смотрится в бордюрах и контейнерах, ее цветы долго стоят в срезке, а уход ограничивается умеренным поливом. Этот цветок станет идеальным решением для тех, кто хочет создать постоянно цветущую клумбу, не затрачивая много сил и времени на уход.

Ранее был назван цветок-многолетник с алыми свечами-соцветиями: отпугивает вредителей, привлекает бабочек.

Читайте также
Посадила в зиму — всё лето любовалась! Кремовые шарики, которые не боятся ни жары, ни стужи
Общество
Посадила в зиму — всё лето любовалась! Кремовые шарики, которые не боятся ни жары, ни стужи
У вас будет самая красивая клумба. Просто бросьте горсть семян в землю — алые свечи взойдут весной
Общество
У вас будет самая красивая клумба. Просто бросьте горсть семян в землю — алые свечи взойдут весной
Настоящий король сада поразит необычным видом: многолетник неприхотлив, переживет любую засуху и будет пышно цвести
Общество
Настоящий король сада поразит необычным видом: многолетник неприхотлив, переживет любую засуху и будет пышно цвести
3 цветка, которые взойдут сами и превратят участок в цветущий рай: сажать в последние дни октября
Общество
3 цветка, которые взойдут сами и превратят участок в цветущий рай: сажать в последние дни октября
Цветок — находка для самых темных уголков дачи: растет без света и ухода
Общество
Цветок — находка для самых темных уголков дачи: растет без света и ухода
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Трамп назвал условие новой встречи с Путиным
Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина
ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча
ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет
Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа
Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве
В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ
Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть
В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.