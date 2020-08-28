Саратовская школьница назвала убийство матери самообороной

https://static.news.ru/photo/dcc0070c-eacd-11ea-ae7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемая в убийстве собственной матери 15-летняя саратовская школьница объяснила свои действия самообороной. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка по региону Татьяна Загородняя.

Комментировать слова подростка омбудсмен не стала, сославшись на следственные действия. Она также отметила, что встретится с девушкой, пребывающей в спецучреждении, 31 августа для решения вопроса о её дальнейшем местонахождении.

Загородняя добавила, что школьница ранее не привлекалась к ответственности и не состояла на учёте в органах профилактики, не имеет проблем с успеваемостью, сообщает «СарБК».

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 августа в Кировском районе в микрорайоне Солнечный-2. Между школьницей и её 40-летней родительницей произошёл конфликт. Женщина при этом была пьяна. В ходе выяснения отношений дочь убила мать, тело которой позднее было найдено под окнами дома.