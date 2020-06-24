Саратовец перекрасил «Шкоду» в розовый цвет в «отместку» за танк в Праге

https://static.news.ru/photo/8e413e68-b628-11ea-a6cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Саратов/vk.com

Саратовец перекрасил автомобиль «Шкода» в розовый цвет в знак поддержки российских памятников в Чехии.

Как сообщает издание FreeNews-Volg со ссылкой на группу «Типичный Саратов», таким образом житель города «отомстил» за памятник танку Т-34 в Праге. Машина в 1991 году была демонстративно снята с постамента, окрашена в розовый цвет и лишена статуса памятника.

Отмечается, что сама акция в Саратове прошла рядом с памятником танку Т-34, неподалёку от танкового училища, откуда, по словам саратовца, в годы войны выпустились несколько чехословацких танкистов.

Более того, по словам издания, саратовец призвал министра обороны России Сергея Шойгу добиваться передачи памятника танку и недавно демонтированной статуи маршала Ивана Конева в Россию, добавив, что в саратовском Парке Победы достаточно места.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали в округе Прага-6. Он был открыт в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трёх советских фронтов, участвовавших в операции.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу получил ответ от чешского коллеги о передаче памятника маршалу Коневу. Лубомир Метнар на запрос российского военного ведомства сообщил, что памятник является имуществом муниципалитета Прага-6 и не принадлежит МО Чехии. Соответственно, ведомство не может передать его российской стороне.