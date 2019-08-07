Пассажирский самолёт Nordwind Airlines Москва — Ереван не смог взлететь в аэропорту Шереметьево. Этим рейсом должны были отправиться 199 взрослых и 16 детей.
При разбеге воздушного судна А321 рейса № 377 командир самолёта по техпричинам прервал взлёт и вернулся на стоянку, — пояснили АГН «Москва» в пресс-службе перевозчика.
В компании добавили, что пассажиры будут отправлены на резервном воздушном судне в ближайшее время.
Как ранее писал News.ru, рейс из черногорского города Тиват в Москву совершил экстренную посадку в Калуге. Самолёт приземлился из-за потерявшего сознание командира лайнера Montenegro Airlines.