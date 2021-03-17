Самая дешёвая рыба в России подорожает

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Вылов сардины иваси, которая считается самой дешёвой в России рыбой, становится нерентабельным. Уже в 2022 году от него могут отказаться крупнейшие рыбодобытчики.

Дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили, что в поставках и в промысле в целом могут возникнуть «крупномасштабные сбои». Также на этот вид рыбы «значительно» увеличат цены, сообщил РБК.

Причиной такой ситуации в холдинге «Сигма Марин Технолоджи», куда входят крупнейшие добытчики рыбы, назвали вступление в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. То есть кораблях, которые занимаются промыслом по российским квотам, но при этом были куплены и обслуживаются за рубежом.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Он касается всех судов, купленных за пределами Евразийского экономического союза. Если они занимаются рыболовством в исключительной экономической зоне России, их заставят пройти таможенное декларирование, или у них отберут квоту.

На сегодняшний день сардина иваси — самая недорогая рыба в России, закупочная цена у рыбаков — 40–45 рублей за килограмм с учётом доставки до порта Владивостока.

Ранее NEWS.ru писал, что прoфeccoр Cтaмбульcкoгo унивeрcитeтa Гульшeн Aлтуг рacкрыл трeвoжную инфoрмaцию oб экocиcтeмe прoливa Бocфoр. Он считает, что морское дно в нём очень токсично, и рыба, которую там добывают, опасна.