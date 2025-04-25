Салат «Мечта» — вкусный и простой! Быстрый хит на праздник и перекус

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Салат «Мечта» — вкусный, сытный и простой! Быстрый хит на праздник и перекус. Этот салат — идеальное сочетание нежной курицы, пикантных корнишонов, корейской моркови и сыра. Он получается свежим, сочным и очень аппетитным!

Ингредиенты

Куриная грудка — 2 шт.

Корнишоны — 6-7 шт.

Корейская морковь — 100–120 г (не слишком острая)

Твёрдый сыр — 50 г

Зелень (укроп или петрушка) — небольшой пучок

Консервированная кукуруза — 3-4 ст. л.

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по желанию

Приготовление

1. Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности (около 20–25 минут). Остудите и нарежьте небольшими кубиками. Корнишоны нарежьте тонкими кружочками.

2. Корейскую морковь слегка измельчите ножом, чтобы она не была слишком длинной. Сыр натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками.

3. Зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте все ингредиенты: курицу, корнишоны, морковь, сыр, зелень и кукурузу. Заправьте майонезом, при необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.

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