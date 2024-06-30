Сайт Бориса Акунина заблокировали Роскомнадзор заблокировал сайт книжного клуба Бориса Акунина

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Борис Акунин

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил в Telegram-канале, что его сайт книжного клуба заблокировали по решению Роскомнадзора. По его словам, причиной стала книга Владимира Сорокина «Наследие».

Акунин заявил, что несколько дней назад Роскомнадзор потребовал исключить книгу из магазина, иначе последует блокировка ресурса на территории России. Однако писатель сказал, что не стал выполнять предписание, так как счел невозможной уступку организации.

Ранее литературовед выпустил сборник «Интеллектуальных анекдотов», куда вошли короткие антироссийские истории про специальную военную операцию на Украине. Он также анонсировал выход 10-го тома книги из проекта «История российского государства», который появится не только в электронном и аудиоформате, но и в печатном издании.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Акунина за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах России. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет. Писатель Дарья Донцова считает, что Акунин совершил огромную ошибку, когда критиковал спецоперацию и Россию. Она предположила, что заявления ее коллеги могли оскорбить россиян.