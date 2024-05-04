Акунин выпустил сборник антироссийских анекдотов про СВО

Писатель и литературовед Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выпустил сборник «Интеллектуальных анекдотов», куда вошли короткие антироссийские истории про специальную военную операцию на Украине. В своем Telegram-канале он также анонсировал выход 10-го тома книги из проекта «История российского государства», который появится не только в электронном и аудиоформате, но и в печатном издании.

Ранее Акунин сообщил, что с бумажными книгами его авторства произошла «диковинная ситуация». Писатель отметил, что тиражи лежат на складах под арестом, магазины не продают экземпляры, а на вторичном рынке продавцы выставляют заоблачные цены. По словам Акунина, цены на его книги начинаются от 2,5 тысячи рублей.