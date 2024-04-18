Акунин сообщил о «диковинной ситуации» с бумажными книгами его авторства Акунин сообщил, что его книги продают со вторичного рынка по заоблачным ценам

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил в Telegram-канале, что с бумажными книгами его авторства произошла «диковинная ситуация». По его словам, тиражи лежат на складах под арестом, магазины не продают экземпляры, а на вторичном рынке продавцы выставляют заоблачные цены.

Писатель опубликовал скриншот с одного из маркетплейсов, где видно, что цены на его книги начинаются от 2,5 тысячи рублей. В связи со сложившейся ситуацией Акунин добавил, что не знает — радоваться ему или наоборот грустить.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Акунина за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет. До этого МВД России объявило писателя в розыск.

В декабре прошлого года издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приняли решение приостановить выпуск и продажу книг писателя после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу. Данный шаг объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.