S7 Airlines начнёт летать в Турцию с 10 августа

https://static.news.ru/photo/9cda79f0-d16a-11ea-aaef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания S7 Airlines возобновляет полёты в Турцию. С 10 августа самолёты перевозчика начнут летать в турецкие города Анталья и Даламан.

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в города Турции — Анталью и Даламан, — приводит ТАСС сообщение авиаперевозчика.

Рейсы в Анталью будут выполняться два раза в день в 06:05 и 13:55 мск. Вылет лайнеров запланирован из Домодедово. Полёты в Даламан будут осуществляться от трёх до семи раз в неделю.

Как пояснили в авиакомпании, для соблюдения безопасной дистанции пассажирам при регистрации будут предлагать места через ряд и через место друг от друга. На всех рейсах проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. Пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В свою очередь турецкий перевозчик Turkish Airlines 13 июля заявил, что запустит не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Они будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара. Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» начнёт полёты из Москвы в Лондон и Стамбул с 1 августа.